VIDEO / Patrola do gola (6): Zavirite u legendarni Graceland i otkrijte tajne Nashvillea

FIFA World Cup 27. lip 202612:51 0 komentara

Ekipa emisije Patrola do gola posjetila je Graceland, dom ikone Elvisa Presleyja, a put ih je potom odveo u jedan od američkih muzičkih centara, Nashville, u kojem su otkrili kako u Americi nastaju glazbene zvijezde. Uživajte u šestoj epizodi!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

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