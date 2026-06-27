VIDEO / Patrola do gola (6): Zavirite u legendarni Graceland i otkrijte tajne Nashvillea

Podijeli :

Ekipa emisije Patrola do gola posjetila je Graceland, dom ikone Elvisa Presleyja, a put ih je potom odveo u jedan od američkih muzičkih centara, Nashville, u kojem su otkrili kako u Americi nastaju glazbene zvijezde. Uživajte u šestoj epizodi!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.