Pašalić priznao Amerikancima: ‘Kad sam dobio poziv Hrvatske, rasplakao sam se’

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Krilni napadač Orlando Cityja, u razgovoru za službenu stranicu MLS-a govorio je o prvom pozivu u hrvatsku reprezentaciju.

Izvrsne igre u dresu Rijeke donijele su mu krajem 2023. godine i prvi poziv izbornika Zlatka Dalića. Premda je rođen u Njemačkoj, kamo su njegovi roditelji odselili tijekom devedesetih godina, Pašalić je od ranije vezan uz hrvatski dres jer je nastupao za U-17 i U21 reprezentaciju.

“Kada sam dobio poziv, prvo sam nazvao majku i oca. Rasplakao sam se“, ispričao je Pašalić pa dodao:

“S prijateljem sam išao na ručak prije treninga. Sportski direktor me nazvao i rekao mi da spakiram stvari jer idem u reprezentaciju. Rekao sam mu da se ne šali jer idem na ručak. Odgovorio je da se ne šali i da moram u Zagreb. Bio sam nervozan kad sam se prvi put priključio reprezentaciji.

Sjedio sam u hotelu kad su dečki izlazili iz autobusa. Onda sam vidio zvijezde: Modrića, Perišića, Kovačića… Pružili su mi ruku. Bio sam nervozan, a sada sam sretan što sam već dugo dio reprezentacije.”

Pašalić ima 13 nastupa i jedan gol za hrvatsku reprezentaciju, a slijedi mu i odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.