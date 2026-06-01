Pašalić: Engleska će nam odrediti ostatak prvenstva. Modrić je fenomen

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Osim izbornika Dalića, susret s Belgijom najavio je i Mario Pašalić.

Sutra na riječkoj Rujevici gostuju Belgijci, a član Atalante tom je prilikom najavio okršaj.

“Donedavno mi nije bio cilj ući u klub 100, nije velik broj igrača imao priliku obući najsvetiji dres. Nadam se da ću biti zdrav i odigrati 100. utakmicu za Hrvatsku. Nadam se da ćemo sutra gledati dobru Hrvatsku. Belgija je izazovan i dobar protivnik s pregršt kvalitetnih igrača. Bit će nam dobar test da bismo se pripremili za Englesku, koja nam je sad u glavnom fokusu. Ona će nam odrediti ostatak prvenstva.

POVEZANO Dalić: Igrat ćemo 3-4-2-1, to nam je želja, da se tako posložimo i za Engleze. Popis? Nemam nikakvih dilema Dalić otkrio plan kako Hrvatska mora igrati protiv Engleza

Otkrio je i da će odraditi sve što izbornik od njega zatraži.

Prilagođavam se u klubu i reprezentaciji na pozicije, nije mi problem odigrati bilo što. Imamo sad i opciju s trojicom iza. U klubu igram u takvoj formaciji, znam kretnje svih igrača u takvoj postavci, tako da mi odgovara. Luka Modrić je fenomen, ništa mu ne smeta maska. Gledao sam ga cijelu sezonu u Serie A. Njegova želja da se vrati na teren prije vremena govori jako puno”, rekao je Pašalić.