Pašalić: Engleska će nam odrediti ostatak prvenstva. Modrić je fenomen

Osim izbornika Dalića, susret s Belgijom najavio je i Mario Pašalić.
Sutra na riječkoj Rujevici gostuju Belgijci, a član Atalante tom je prilikom najavio okršaj.
“Donedavno mi nije bio cilj ući u klub 100, nije velik broj igrača imao priliku obući najsvetiji dres. Nadam se da ću biti zdrav i odigrati 100. utakmicu za Hrvatsku. Nadam se da ćemo sutra gledati dobru Hrvatsku. Belgija je izazovan i dobar protivnik s pregršt kvalitetnih igrača. Bit će nam dobar test da bismo se pripremili za Englesku, koja nam je sad u glavnom fokusu. Ona će nam odrediti ostatak prvenstva.
Otkrio je i da će odraditi sve što izbornik od njega zatraži.
Prilagođavam se u klubu i reprezentaciji na pozicije, nije mi problem odigrati bilo što. Imamo sad i opciju s trojicom iza. U klubu igram u takvoj formaciji, znam kretnje svih igrača u takvoj postavci, tako da mi odgovara. Luka Modrić je fenomen, ništa mu ne smeta maska. Gledao sam ga cijelu sezonu u Serie A. Njegova želja da se vrati na teren prije vremena govori jako puno”, rekao je Pašalić.
