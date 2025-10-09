Pašalić: Bilo bi ljepše da smo osvojili tri boda, idemo ih dati izborniku u Varaždinu

Podijeli :

Vlado Kos CROPIX via Guliver

Vatreni se u domovinu vraćaju s bodom iz Praga.

Pred kamere je stao i Marco Pašalić koji je odigrao posljednjih pola sata u Pragu:

“Možemo biti zadovoljni unatoč bodu. Bod je velik ko kuća, Česi su jaki i čvrsti, bitno je da maksimalno uđemo u utakmicu protiv Gibraltara. Čestitke izborniku, ulazak u klub sto je velika stvar. Bilo bi ljepše da smo osvojili tri boda, idemo ih dati izborniku u Varaždinu. Nadam se da ću ja doći do kluba sto”, rekao je Marco Pašalić.