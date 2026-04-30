Pašalić bi trebao biti spreman za SP: ‘Rezultati su jako dobri…’

MartyxJean-Louis via Guliver

Hrvatski reprezentativac i krilni napadač Orlando Cityja Marco Pašalić vratio se u ponedjeljak u SAD.

Pašalić je u Zagrebu proveo tjedan dana na terapiji kod poznatog hrvatskog fizioterapeuta Ivana Porobije, nakon što je prije dva tjedna zadobio ozljedu rupturu mišića kvadricepsa.

Igrača Orlanda su pregledali i liječnici hrvatske reprezentacije te je tijekom cijelog boravka u Zagrebu bio u kontaktu s izbornikom Zlatkom Dalićem i njegovim stožerom.

“S obzirom na to da ozljeda nije baš lagana, radi se o području kod tetive, terapija je bila vrlo intenzivna, ali rezultati su jako dobri. Marco je počeo trčati i ako sve bude u redu, trebao bi zaigrati za dva tjedna. Kada će to točno biti, to će ovisiti o procjeni kluba i daljnjom oporavku u Orlandu”, otkriva Porobija za Gol.hr, te ne sumnja da će Pašalić biti spreman za Svjetsko prvenstvo.

“Kažem, daljnji tijek rehabilitacije sada je u rukama Orlanda, ali procjena je da bi do Svjetskog prvenstva trebao odigrati nekoliko utakmica i da će biti u punoj formi. Tražili smo od Orlanda da cijelu rehabilitaciju provede u Zagrebu, no klub to nije odobrio. Dali su mu tjedan dana i u ponedjeljak se morao vratiti u Sjedinjene Države. Sad je u njihovim rukama”, ističe Porobija.

Vatreni će prije odlaska u SAD odigrati dvije prijateljske utakmice s Belgijom (2. lipnja u Rijeci) i Slovenijom (7. lipnja u Varaždinu), pa će Pašalić i na tim utakmicama imati priliku hvatati formu.