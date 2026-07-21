Paredesu je FIFA izbrisala crveni karton?!

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Nakon završetka dramatičnog finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine (1:0), na terenu u New Jerseyju izbio je opći kaos i fizički sukob igrača obiju reprezentacija, a repovi se vuku i danima kasnije.

Među najagresivnijima bio je argentinski veznjak Leandro Paredes, koji je udario španjolskog braniča Erica Garciju u grlo te potom na tlo bacio i Gavija.

Predsjednik La Lige: ‘FIFA je režirala farsu pa skandal gurnula pod tepih’ Stanić za SK: ‘Ovime je Olmo pokazao u čemu je ključ uspjeha Španjolaca’ Zbog ružnih scena nakon finala, Argentincima prijete kazne kakve nitko nije očekivao!?

Tijekom prijenosa i u FIFA-inu službenom informacijskom sustavu za komentatore prvotno je objavljeno kako je glavni sudac Slavko Vinčić pokazao izravni crveni karton Paredesu zbog fizičkog napada i hvatanja protivnika za vrat.

Međutim, ubrzo je uslijedio neočekivani obrat. Podatak o crvenom kartonu naprasno je izbrisan iz službenog sustava, a kako piše BBC, krovna nogometna organizacija FIFA potvrdila im je da protiv Paredesa na samom terenu zapravo nije poduzeta nikakva stegovna mjera niti mu je karton službeno dodijeljen.

Premda je Paredes u tom trenutku izbjegao isključenje, FIFA-in disciplinski odbor u međuvremenu je imenovao disciplinskog tužitelja te pokrenuo službenu istragu protiv Argentinskog nogometnog saveza i pojedinih igrača. Paredesu, ali i ostalim sudionicima tučnjave poput Almade, Moline i pomoćnog trenera Ayale, sada prijete naknadne suspenzije i zabrane nastupa.