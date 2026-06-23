Paragvajskom komentatoru oduzeli akreditaciju zbog vrijeđanja suca i FIFA-e

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Komentatoru paragvajske televizije ABC Jorgeu Chipiju Vegi oduzeta je akreditacija na Svjetskom nogometnom prvenstvu zbog nepriličnih riječi koje je izrekao tijekom prijenosa uživo utakmice Paragvaj - Turska nakon isključenja paragvajskog igrača Miguela Almirona.

Almiron je u završnici prvog poluvremena rukom prekrio usta dok se obraćao suparničkom igraču Mertu Mulduru, a prema novim pravilima FIFA-e uvedenim upravo za ovo SP takva je gesta kažnjiva crvenim kartonom. Glavni je sudac isključio Almirona što je potaknulo Vegu na bijesan izljev u kojem je predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i suce nazvao lopovima te ih optužio za ubijanje nogometa.

Vega se kasnije ispričao zbog zbog ispada, ali akreditacija mu je ipak oduzeta.

“Tijekom prijenosa dvoboja Paragvaja i Turske imao sam ispad usred frustracije zbog isključenja igrača iz moje zemlje. Osjećajući kako je mojoj reprezezntaciji nanesena nepravda koristio sam uvredljiv i neprihvatljiv rječnik protiv suca i FIFA-e.

Dovođenje u pitanje pravila ili neslaganje sa sudačkom odlukom nikada nisu opravdanje za gubitak kontrole na način kao što sam ja napravio. Pao sam na nečem osnovnom, a to je zadržavanje smirenosti i respekta koje moja profesija traži”, poručio je Vega.