Paragvaj s desetoricom izbacio Tursku, prvi put primijenjeno sporno pravilo

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AP Photo/Eakin Howard via Guliver

Reprezentacija Turske neočekivano je eliminirana sa Svjetskog prvenstva 2026. godine nakon minimalnog i razočaravajućeg poraza od 1:0 protiv žilavog Paragvaja, koji je veći dio utakmice odigrao s igračem manje.

Ovim ishodom u skupini D profitirala je selekcija SAD-a, koja je i prije zadnjeg kola osigurala prvu poziciju u skupini.

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Paragvajci su do ranog vodstva stigli već u 2. minuti utakmice kada je veznjak Matias Galarza snažnim i niskim udarcem s ruba kaznenog prostora matirao turskog vratara.

Ipak, planove južnoameričke momčadi zakomplicirao je incident u završnici prvog poluvremena. Zvijezda MLS-a Miguel Almirón zaradio je isključenje i postao prvi igrač u povijesti svjetskih prvenstava koji je dobio izravni crveni karton zbog pokrivanja usta rukom tijekom verbalnog sukoba s protivnikom.

Unatoč brojčanoj nadmoći i potpunoj opsadi paragvajskog gola, Turska je još jednom pokazala golemu neučinkovitost. Izabranici Vincenza Montelle susret su završili s čak 21 upućenim udarcem (svega četiri u okvir), čime je njihova ukupna statistika na turniru dosegla nevjerojatna 62 udarca bez postignutog pogotka u dvije odigrane utakmice. Najbolje prilike za izjednačenje u dramatičnoj završnici i sudačkoj nadoknadi od devet minuta propustili su Demiral, čiji je pokušaj glavom prohujao pokraj vratnice, te Gul, koji je iz neposredne blizine promašio prazan gol.

S ova tri boda Paragvaj je skočio na drugo mjesto i u posljednjem će kolu protiv Australije izravno odlučivati o plasmanu u nokaut fazu. S druge strane, Turska se pridružila popisu otpisanih momčadi, dok su Amerikanci, nakon ranije pobjede nad Australijom (2:0), mirni na vrhu skupine.