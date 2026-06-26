Paragvaj i Australija podijelili bodove – evo zašto je to loše za Hrvatsku

SAD je u četvrtak u Los Angelesu u utakmici 3. kola skupine D na Svjetskom prvenstvu doživjele prvi poraz, bolja je od njih sa 3-2 bila Turska, dok je susret između Paragvaja i Australije završio bez golova.

Turska je na kraju slavila na utakmici u Los Angelesu sa 3-2. SAD su unatoč porazu osigurale prvo mjesto u skupini D sa šest bodova. Turska je nakon prva dva kola u kojima je poražena ostala bez izgleda za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. SAD će u šesnaestini finala igrati protiv BiH.

Povele su SAD golom Austona Trustyja u trećoj minuti, no Turska odgovara ubrzo nakon toga, Arda Guler u desetoj minuti zabija za 1-1. Turci u 31. minuti podižu na 2-1 a strijelac je Yilmaz. Nakon odmora gol za izjednačenje za Amerikance zabija Sebastian Berhalter četiri minute nakon početka drugog poluvremena. Treći gol koji nosi pobjedu Turskoj zabio je u osmoj minuti sudačke nadoknade Kaan Ayhan.

U drugoj utakmici skupine D u San Franciscu Paragvaj i Australija odigrale su bez pogodaka 0-0. Australija je tako druga u skupini s četiri gola koliko ima i trećeplasirani Paragvaj, ali Australija ima bolju gol razliku.

No, time smo dobili još jednu reprezentaciju koja drži treću poziciju s četiri boda, što potencijalno nikako ne odgovara Hrvatskoj. Vatreni trenutno imaju tri boda, a ovaj rezultat znači da bi, ovisno o raspletima drugih skupina, mogli ispasti s Mundijala ako u posljednjem kolu ne pobijede Ganu (subota, 23 sata).

Skupina D, 3. kolo:

Turska – SAD 3-2 (Arda Guler 10, Yilmaz 31, Kaan Ayhan 90+8/ Auston Trusty 3/Sebastian Berhalter 49)

Paragvaj – Australija 0-0