Pao je rekord svjetskih prvenstava: Maroko upisao najveću pobjedu u povijesti natjecanja

Foto: FIFA World Cup

U trećem kolu Svjetskog prvenstva za U17 reprezentacije srušen je rekord svih svjetskih prvenstava. U nedjelju su se sreli Maroko i Nova Kaledonija, a sjevernoafrička država slavila je s nevjerojatnih 16:0 što je i najveća pobjeda u povijesti.

Nova Kaledonija se držala samo do treće minute, a već je u 18. minuti bilo 3:0. Nakon toga je oceanska država zaradila dva crvena kartona što je značilo da su golovi praktički padali sami od sebe.

Do poluvremena je Maroko vodio sa 7:0, a konačna pobjeda bila je 16:0. Tako je Maroko srušio rekord koji je držala Španjolska od 1997. godine. Tada je država s Pirinejskog poluotoka porazila Novi Zeland s 13:0.