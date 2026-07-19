Pada li još jedan večeras? Ovo su svi Messijevi rekordi na Svjetskim prvenstvima

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xMatthiasxKochx via Guliver

Lionel Messi nije se upisao u strijelce u polufinalnoj pobjedi Argentine nad Engleskom, ali je još jednom ispisao povijest svjetskih prvenstava.

Kapetan Argentine zabilježio je dvije asistencije u velikom preokretu svoje momčadi, čime je ukupan broj njegovih asistencija na Mundijalima porastao na 12. Čak deset od tih 12 asistencija ostvario je u nokaut-fazi natjecanja, a nijedan drugi nogometaš u povijesti nema više od osam ukupno.

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Tijekom karijere Messi je oborio gotovo sve moguće individualne rekorde u klupskom nogometu – osvojio je najviše Zlatnih lopti, najbolji je strijelac u povijesti Barcelone i Primere, postigao je najviše golova u jednoj kalendarskoj godini i vlasnik je rekorda po broju službeno registriranih asistencija.

Ni na svjetskim prvenstvima lista njegovih dostignuća nije ništa kraća. Rekorder je po broju nastupa na Mundijalima s 33 odigrane utakmice, a ujedno je i jedan od samo dvojice nogometaša, uz Cristiana Ronalda, koji su igrali na čak šest svjetskih prvenstava. Jedini je igrač koji je dva puta osvojio Zlatnu loptu Mundijala, 2014. i 2022. godine, te jedini nogometaš koji je postigao pogodak u svakoj nokaut-rundi na putu do titule 2022. godine.

Uz to što je apsolutni rekorder po broju asistencija na muškim svjetskim prvenstvima, Messi je sudjelovao golom ili asistencijom na 11 uzastopnih nastupa na Mundijalima, što je najdulji takav niz otkako se vodi detaljna statistika od 1966. godine, a postigao je pogodak i na rekordnih devet uzastopnih utakmica Svjetskog prvenstva.

Večerašnje finale protiv Španjolske od 21:00 sat bit će još jedna prilika za ispisivanje povijesti. Messi će postati tek drugi nogometaš nakon Brazilca Cafua koji je nastupio u čak tri finala Svjetskog prvenstva. S druge strane, Argentina ima priliku postati tek treća momčad u povijesti koja je obranila naslov svjetskog prvaka, nakon Italije i Brazila. Za kraj, spomenimo i da Messi na vječnoj listi strijelaca svjetskih prvenstava u ovom trenutku zaostaje samo jedan gol za Kylianom Mbappéom.