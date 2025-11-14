Ovo su reprezentacije koje su dosad izborile odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

Podijeli :

xMikexEgertonx via Guliver

Svjetsko prvenstvo 2026. igrat će se od 11. lipnja do 19. srpnja iduće godine u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

SP 2026. je prva svjetska smotra na kojoj će nastupiti 48 reprezentacija, a dosad je poznato 28 njih koje će zaigrati na predstojećem Mundijalu.

Posljednja reprezentacija koja je zasad izborila SP je Francuska koja je pobjedom nad Ukrajinom (4:0) osigurala prvo mjesto u skupini C europskog dijela kvalifikacija. Večeras i Hrvatska može izboriti Svjetsko prvenstvo nakon utakmice s Farskim otocima u Rijeci.

Ovo su zasad poznati sudionici SP-a 2026.:

Kanada

Meksiko

Sjedinjene Američke Države

Japan

Novi Zeland

Argentina

Uzbekistan

Južna Koreja

Jordan

Australija

Brazil

Ekvador

Urugvaj

Kolumbija

Paragvaj

Maroko

Tunis

Egipat

Alžir

Gana

Zelenortski otoci

Južnoafrička Republika

Katar

Engleska

Saudijska Arabija

Obala Bjelokosti

Senegal

Francuska

