Ovo su reprezentacije koje su dosad izborile odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

Svjetsko prvenstvo 2026. igrat će se od 11. lipnja do 19. srpnja iduće godine u Kanadi, Meksiku i SAD-u.
SP 2026. je prva svjetska smotra na kojoj će nastupiti 48 reprezentacija, a dosad je poznato 28 njih koje će zaigrati na predstojećem Mundijalu.
Posljednja reprezentacija koja je zasad izborila SP je Francuska koja je pobjedom nad Ukrajinom (4:0) osigurala prvo mjesto u skupini C europskog dijela kvalifikacija. Večeras i Hrvatska može izboriti Svjetsko prvenstvo nakon utakmice s Farskim otocima u Rijeci.
Ovo su zasad poznati sudionici SP-a 2026.:
Kanada
Meksiko
Sjedinjene Američke Države
Japan
Novi Zeland
Argentina
Uzbekistan
Južna Koreja
Jordan
Australija
Brazil
Ekvador
Urugvaj
Kolumbija
Paragvaj
Maroko
Tunis
Egipat
Alžir
Gana
Zelenortski otoci
Južnoafrička Republika
Katar
Engleska
Saudijska Arabija
Obala Bjelokosti
Senegal
Francuska
