Ovo su reprezentacije koje su dosad izborile odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

FIFA World Cup 14. stu 20259:37 0 komentara
xMikexEgertonx via Guliver

Svjetsko prvenstvo 2026. igrat će se od 11. lipnja do 19. srpnja iduće godine u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

SP 2026. je prva svjetska smotra na kojoj će nastupiti 48 reprezentacija, a dosad je poznato 28 njih koje će zaigrati na predstojećem Mundijalu.

Posljednja reprezentacija koja je zasad izborila SP je Francuska koja je pobjedom nad Ukrajinom (4:0) osigurala prvo mjesto u skupini C europskog dijela kvalifikacija. Večeras i Hrvatska može izboriti Svjetsko prvenstvo nakon utakmice s Farskim otocima u Rijeci.

Ovo su zasad poznati sudionici SP-a 2026.:

Kanada
Meksiko
Sjedinjene Američke Države
Japan

Novi Zeland
Argentina
Uzbekistan
Južna Koreja

Jordan
Australija
Brazil
Ekvador

Urugvaj
Kolumbija
Paragvaj
Maroko

Tunis
Egipat
Alžir
Gana

Zelenortski otoci
Južnoafrička Republika
Katar
Engleska

Saudijska Arabija
Obala Bjelokosti
Senegal
Francuska

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup