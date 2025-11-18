Ovo su potencijalno najlakša i najteža skupina za Hrvatsku na SP-u

Podijeli :

Hrvatska je pobjedom 3:2 u Podgorici protiv Crne Gore završila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026., a već su se na Rujevici pobjedom protiv Farskih otoka (3:1) plasirali na to natjecanje.

Ždrijeb SP-a bit će održan petak, 5. prosinca u Memorijalnom centru John F. Kennedy u Washingtonu, u 12 sati po lokalnom i u 18 sati po hrvatskom vremenu.

Još postoji minimalna teoretska šansa da Hrvatska bude u prvom jakosnom šeširu, ali to se najvjerojatnije neće dogoditi. Više o tome OVDJE.

[🚨 WC SEEDING UPDATE] ✅ 🇩🇪 Germany now LOCKED in Pot 1!

✅ 🇲🇦 Morocco LOCKED in Pot 2! 📈 🇹🇷 Türkiye (and 3 other teams in their PO path) can climb to Pot 2 if 🇹🇷 win in 🇪🇸 and 🇦🇹 Austria don’t beat 🇧🇦! 🔸 FIFA points are ‘as things stand’ (as of 17 Nov) 🚨 Detailed… pic.twitter.com/3C0rtgygnm — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 17, 2025

Hrvatskoj iz prvog jakosnog šešira prijete najjače reprezentacije svijeta, uključujući europske prvake Španjolce ili svjetske prvake Argentince, a u njemu će biti i Brazil, Engleska i Francuska.

Hrvatska neće moći igrati ni s kim iz drugog jakosnog šešira, a u njemu se zasad nalaze Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Danska, Iran, Južna Koreja, Austrija i pobjednik dodatnog turnira na kojem će nastupiti Italija.

Iz trećeg jakosnog šešira kao najopasniji ždrijeb djeluju Ekvador, Norveška i afričke reprezentacije, dok se najslabijima čine Australija, Panama, ali potencijalno i tri preostala pobjednika dodatnih europskih kvalifikacija.

U četvrtom jakosnom šeširu su tri debitantske reprezentacije – Zelenortski otoci, Uzbekistan i Jordan koje će biti najpoželjniji ždrijeb. S druge strane, rijetko tko želi iz tog šešira želi dobiti Južnu Afriku i Ganu.

Potencijalno najteža skupina: Brazil, Hrvatska, Norveška, Gana

Potencijalno najlakša skupina: Kanada, Hrvatska, Australija, Zelenortski otoci