Ovo su potencijalno najlakša i najteža skupina za Hrvatsku na SP-u

Hrvatska je pobjedom 3:2 u Podgorici protiv Crne Gore završila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026., a već su se na Rujevici pobjedom protiv Farskih otoka (3:1) plasirali na to natjecanje.
Ždrijeb SP-a bit će održan petak, 5. prosinca u Memorijalnom centru John F. Kennedy u Washingtonu, u 12 sati po lokalnom i u 18 sati po hrvatskom vremenu.
Još postoji minimalna teoretska šansa da Hrvatska bude u prvom jakosnom šeširu, ali to se najvjerojatnije neće dogoditi. Više o tome OVDJE.
Hrvatskoj iz prvog jakosnog šešira prijete najjače reprezentacije svijeta, uključujući europske prvake Španjolce ili svjetske prvake Argentince, a u njemu će biti i Brazil, Engleska i Francuska.
Hrvatska neće moći igrati ni s kim iz drugog jakosnog šešira, a u njemu se zasad nalaze Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Danska, Iran, Južna Koreja, Austrija i pobjednik dodatnog turnira na kojem će nastupiti Italija.
Iz trećeg jakosnog šešira kao najopasniji ždrijeb djeluju Ekvador, Norveška i afričke reprezentacije, dok se najslabijima čine Australija, Panama, ali potencijalno i tri preostala pobjednika dodatnih europskih kvalifikacija.
U četvrtom jakosnom šeširu su tri debitantske reprezentacije – Zelenortski otoci, Uzbekistan i Jordan koje će biti najpoželjniji ždrijeb. S druge strane, rijetko tko želi iz tog šešira želi dobiti Južnu Afriku i Ganu.
Potencijalno najteža skupina: Brazil, Hrvatska, Norveška, Gana
Potencijalno najlakša skupina: Kanada, Hrvatska, Australija, Zelenortski otoci
