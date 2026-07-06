Ovo se na svjetskim prvenstvima nikada nije dogodilo

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Četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2026. ostat će upamćeno po povijesnom presedanu. Prvi put otkako se igra svjetska nogometna smotra među osam najboljih reprezentacija neće biti nijedne od triju najtrofejnijih nogometnih velesila – Brazila, Njemačke i Italije. Taj je rasplet postao konačan nakon što je Norveška u osmini finala izbacila Brazil.

Brazilci, koji su rekordnih pet puta osvajali naslov svjetskog prvaka, natjecanje su završili prije četvrtfinala prvi put još od 1990. godine. Njihova posljednja svjetska titula tako i dalje ostaje ona osvojena 2002. u Južnoj Koreji i Japanu.

Ni Njemačka nije uspjela izboriti mjesto među najboljih osam. Četverostruke svjetske prvake u šesnaestini finala, fazi uvedenoj nakon proširenja turnira na veći broj reprezentacija, nakon raspucavanja jedanaesteraca eliminirao je Paragvaj. Njemačka na novi naslov čeka još od 2014. godine.

Italija je, također s četiri svjetska naslova, ostala bez nastupa na završnom turniru. U dodatnim kvalifikacijama poražena je od Bosne i Hercegovine te je tako propustila još jedno Svjetsko prvenstvo. Posljednji put svjetski prvak bila je 2006. godine.

Brazil, Njemačka i Italija zajedno imaju čak 13 naslova svjetskih prvaka, zbog čega njihov zajednički izostanak iz četvrtfinala predstavlja jedan od najvećih presedana u povijesti natjecanja. Takav rasplet jasno pokazuje promjenu odnosa snaga u svjetskom nogometu i jamči nastavak turnira kakav dosad nikada nije viđen.