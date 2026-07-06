Ovo se na svjetskim prvenstvima nikada nije dogodilo

Četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2026. ostat će upamćeno po povijesnom presedanu. Prvi put otkako se igra svjetska nogometna smotra među osam najboljih reprezentacija neće biti nijedne od triju najtrofejnijih nogometnih velesila – Brazila, Njemačke i Italije. Taj je rasplet postao konačan nakon što je Norveška u osmini finala izbacila Brazil.
Brazilci, koji su rekordnih pet puta osvajali naslov svjetskog prvaka, natjecanje su završili prije četvrtfinala prvi put još od 1990. godine. Njihova posljednja svjetska titula tako i dalje ostaje ona osvojena 2002. u Južnoj Koreji i Japanu.
Ni Njemačka nije uspjela izboriti mjesto među najboljih osam. Četverostruke svjetske prvake u šesnaestini finala, fazi uvedenoj nakon proširenja turnira na veći broj reprezentacija, nakon raspucavanja jedanaesteraca eliminirao je Paragvaj. Njemačka na novi naslov čeka još od 2014. godine.
Italija je, također s četiri svjetska naslova, ostala bez nastupa na završnom turniru. U dodatnim kvalifikacijama poražena je od Bosne i Hercegovine te je tako propustila još jedno Svjetsko prvenstvo. Posljednji put svjetski prvak bila je 2006. godine.
Brazil, Njemačka i Italija zajedno imaju čak 13 naslova svjetskih prvaka, zbog čega njihov zajednički izostanak iz četvrtfinala predstavlja jedan od najvećih presedana u povijesti natjecanja. Takav rasplet jasno pokazuje promjenu odnosa snaga u svjetskom nogometu i jamči nastavak turnira kakav dosad nikada nije viđen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!