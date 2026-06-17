Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske za utakmicu s Engleskom na SP-u

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Damir Skomrlj/CROPIX via Guliver

Hrvatsku večeras od 22 sata po našem vremenu čeka prva utakmica Svjetskog prvenstva. Vatreni u Dallasu igraju protiv Engleske.

Hrvatska će protiv Engleske gotovo sigurno zaigrati u formaciji 3-4-2-1, koju je izbornik već testirao protiv Brazila, Belgije i Kolumbije.

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Poziciju ‘jedinice’ na golu drži Dominik Livaković, dok će stoperski trio ispred njega najvjerojatnije činiti Šutalo, Vušković i Gvardiol. Bokovi su rezervirani za Stanišića desno i Perišića lijevo, dok će konce u sredini terena tradicionalno vući kapetan Luka Modrić. Tih sedam pozicija u ovom je trenutku potpuno neupitno.

Iako je Mateo Kovačić donedavno bio pod upitnikom, sve upućuje na to da će upravo on zaigrati uz Modrića u veznom redu. Ispred njih, na pozicijama dviju polušpica, očekuju se Petar Sučić i Martin Baturina.

U samom vrhu napada dileme polako nestaju. Unatoč jakoj konkurenciji i vjerojatnim rotacijama tijekom turnira, informacije iz Hrvatske sugeriraju da će prednost dobiti Petar Musa. Za njega će ovaj susret imati poseban značaj jer se igra u Dallasu, gdje Musa uspješno nastupa na klupskoj razini. Ukratko, ako izbornik ne blefira, sastav Hrvatske za Engleze praktički je definiran.

Očekivana postava Hrvatske: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić – Sučić, Baturina – Musa.