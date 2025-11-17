Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske protiv Crne Gore, Dalić će mijenjati prvih 11

Podijeli :

Vlado Kos/CROPIX via Guliver

Hrvatska večeras igra posljednju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Prvi puta u povijesti Hrvatska će gostovati u Crnoj Gori, a utakmica je na rasporedu od 20.45 sati. Izbornik Zlatko Dalić trebao bi podosta izmijeniti sastav u odnosu na Rujevicu i dvoboj sa Farskim otocima. Očekuje se da će tu biti 5-6 novih imena koji će osvježiti postavu.

Dvije su stvari sigurne, kapetan Luka Modrić utakmicu će početi s klupe, a na golu će braniti Dominik Livaković.

Prijenos utakmice bit će na Novoj TV.

Vjerojatni sastav Hrvatske za Crnu Goru:

Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić – Vlašić, Moro, P. Sučić – Ivanović, Oršić; Matanović

