Ovakva grubost nikad nije viđena: Pao je rekord Svjetskih prvenstava

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xMatthiasxKochx via Guliver Image

Nogometaši Meksika svladali su reprezentaciju Južne Afrike s 2:0 u prvoj utakmici 23. svjetskog prvenstva koje je započelo u četvrtak utakmicom skupine A na stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Južnoafrička reprezentacija je završila dvoboj sa samo devetoricom igrača na terenu, jer je u 49. minuti isključen branič Sphephelo Sithole zbog rušenja igrača u izglednoj prilici za pogodak, a u 84. minuti je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao izravan crveni karton i Thembi Zwaneu zbog udaranja suparnika u lice.

I Meksikanci su ostali s igračem manje, kad je u drugoj minuti sučevog dodatka isključen Cesar Montes zbog rušenja suparnika u izglednoj situaciji za postizanje pogotka.

To je ujedno i prvi put u povijesti prve utakmice Svjetskog prvenstva da su pokazana tri crvena kartona u jednoj utakmici. Ujedno je ovo i prvi slučaj nakon 20 godina i utakmice Nizozemske i Portugala da je sudac pokazao tri crvena kartona.