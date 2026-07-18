Otkazani treninzi Španjolske i Argentine pred finale, evo i zašto

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AP Photo/Lynne Sladky)

Pripreme Argentine i Španjolske za finale Svjetskog prvenstva poremetilo je nevrijeme praćeno grmljavinom, zbog kojeg reprezentacije u subotu nisu mogle odraditi planirane treninge.

Španjolska i Argentina u nedjelju će od 21 sat na stadionu MetLife u New Jerseyju igrati finale Svjetskog prvenstva.

Argentina brani naslov svjetskog prvaka, dok je Španjolska aktualni europski prvak.

Nevrijeme je dovelo do otkazivanja treninga nešto više od 24 sata uoči finalne utakmice Svjetskog prvenstva.

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Prvi su pogođeni Argentinci, koji su morali odgoditi izlazak na teren te umjesto toga odraditi trening u teretani.

Kasnije je ista sudbina zadesila i španjolsku reprezentaciju, koja također nije mogla izaći na teren.

Zbog toga su svi novinari koji su doputovali kako bi pratili trening španjolske reprezentacije morali napustiti trening-centar.