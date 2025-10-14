Osimhenov hat-trick zadržao nade Nigeriji za plasman na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

U posljednjem kolu afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi gledamo prave ludnice, a razlog za to je borba za četiri najbolja drugoplasirana mjesta. U utorak smo tako vidjeli nevjerojatne rasplete, a jedan od njih zbio se u Nigeriji koja je tražila pobjedu koja bi joj mogla donijeti prvo mjesto, drugo mjesto, ali i treće mjesto. Na kraju su visokom, 4:0 pobjedom osigurali drugo mjesto koje im je sigurno donijelo playoff i nadu za novi nastup na velikom natjecanju.

Već u trećoj minuti Victor Osimhen je doveo Nigeriju u vodstvo te je jedna od najboljih afričkih zemalja bila privremeno na vrhu skupine C. Ipak, to je trajalo samo dvije minute jer je Južna Afrika povela protiv Ruande i tako preuzela vrh. Nisu Nigerijci više nijednom bili uživo na prvom mjestu, ali utakmica im je bila važna zbog gol-razlike.

Na kraju su je uspjeli poboljšati, a za to je bio zaslužan Osimhen koji je zabio još dva pogotka i tako kompletirao hat-trick. Za pobjedu 4:0 zabio je Frank Onyeka koji je tako osigurao playoff za Nigeriju.

“Super Orlovi” se na ljestvici najboljih drugih na trećem mjestu, a do kraja kvalifikacija mogu i prestići samo Uganda, koja trenutačno gubi 2:1 od Alžira debelo u sudačkoj nadoknadi te Demokratska Republika Kongo koja igra u 21 sat protiv Sudana. Tako će Nigerija izboriti afrički playoff koji se igra u Maroku. Od četiri reprezentacije jedna će izboriti mjesto u interkonfederacijskom playoffu.

