Oni su najljepša priča SP-a: ‘Pokazali smo da ništa nije nemoguće’

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AP Photo/Ashley Landis via Guliver

Izbornik Zelenortskih Otoka Pedro Leitao Brito Bubista nije krio oduševljenje nakon što se reprezentacija afričkog arhipelaga od 525.000 stanovnika kvalificirala u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Zapadnoafrička reprezentacija, inače debitant na Svjetskom prvenstvu, izašla je neporažena iz iznimno teške skupine H nakon što je sa Saudijskom Arabijom odigrala 0:0, što je bio njihov treći uzastopni remi nakon onih protiv Španjolske (0:0) i Urugvaja (2:2).

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“Pokazali smo da smo mala zemlja, ali da se borimo za stvari koje želimo postići. A za nas ništa nije nemoguće”, izjavio je izbornik, poznat pod nadimkom “Bubista”, koji je na konferenciju za novinare stigao omotan nacionalnom zastavom.

“Postali smo primjer koji pokazuje da i male zemlje mogu postići velike stvari, pod uvjetom da imaju fokus, odlučnost i da rade organizirano. Pokazali smo da ništa nije nemoguće”, dodao je izbornik.

“Plavi morski psi” predstavljaju Zelenortske Otoke, ali “i Afriku, i šire, male zemlje diljem svijeta. To je naša misija”, dodao je bivši branič koji je tijekom igračke karijere nastupao u španjolskoj, portugalskoj i angolanskoj ligi, dok je većinu trenerskog rada proveo u domovini.

U šesnaestini finala njegova će se momčad 3. srpnja u Miamiju suočiti s aktualnim svjetskim prvacima, reprezentacijom Argentine koju predvodi Lionel Messi.

“Ponosni smo što možemo igrati protiv Argentine, zemlje s kojom imamo dugogodišnje veze”, rekao je Bubista, misleći pritom na brojnu dijasporu Zelenortskih Otoka u toj državi.

“Naš je cilj raditi stvari uz očuvanje vlastitog identiteta, bez obzira na suparnika”, inzistirao je stručnjak koji vodi nacionalnu momčad još od 2020. godine. “Igrat ćemo s karakterom i odgovornošću, svjesni da Argentina ima neke od najboljih igrača na svijetu, uz Messija koji je za mnoge najveći svih vremena. U svakom slučaju, prilika za suočavanje s Argentinom na Svjetskom prvenstvu golem je izvor radosti za našu momčad, za sve igrače i za cijele Zelenortske Otoke”.