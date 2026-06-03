Olmo ‘oteo’ desetku Yamalu pa komentirao glasine o sukobu

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x2024xEurasiaxSportxImagesx jp-en-EuSpIm-MM4_Spain_England_14Jul2024_BL0547 via Guliver

Nakon što je španjolska reprezentacija objavila popise brojeva dresova za predstojeće Svjetsko prvenstvo 2026., u javnosti se podignula prilična prašina jer su svi očekivali da će kultna 'desetka' pripasti Yamalu

Mnogi su očekivali kako će tinejdžerska senzacija Lamine Yamal naslijediti kultni dres s brojem 10, no ta je čast ponovno pripala zvijezdi Barcelone Daniju Olmu. Kako bi odmah u korijenu sasjekao priče o navodnim napetostima i klanovima unutar svlačionice La Roje, bivši igrač Dinama je javno istupio i objasnio pozadinu cijele priče.

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“Nema nikakvih problema iza zatvorenih vrata, niti se stvara bilo kakva drama oko toga tko će nositi broj 10. To su samo glasine koje kruže u javnosti”, poručio je Olmo na konferenciji za medije.

Za bivšeg nogometaša zagrebačkog Dinama zadržavanje “desetke” stvar je osobne preferencije, ali i sportske praznovjernosti koja ga prati od prošlog ljeta.

“To je broj koji sam nosio i ranije, onaj s kojim smo osvojili Euro 2026. godine. Meni se taj broj jako sviđa, pa zašto bih ga onda mijenjao kada sve ide kako treba i kada sve dobro funkcionira?”, dodao je španjolski playmaker.

Yamal je na kraju odlučio zadržati broj 19, koji je ranije nosio i na klupskoj razini prije nego što je u Barceloni preuzeo kultnu desetku Lionela Messija. Ipak, on nije jedini igrač s nekonvencionalnim brojem na ovom turniru. Društvene mreže u Španjolskoj užarile su se nakon potvrde da će veznjak Gavi na Mundijalu nositi broj 9 – dres koji tradicionalno pripada špicama poput Fernanda Torresa. Uz to, Pedriju je dodijeljen broj 20, dok će Ferran Torres na leđima imati sedmicu.

Osim same tematike oko dresova, Olmo je španjolskim navijačima ponudio i jednu iznimno važnu, ohrabrujuću vijest koja se tiče Yamalovog fizičkog stanja. Mladi je krilni napadač zbog ozljede propustio samu završnicu klupske sezone, pa je postojala bojazan hoće li biti potpuno spreman za otvaranje prvenstva.

“Vidim da je dobro. Trenira korak po korak u sklopu svog programa rehabilitacije. Jako dobro napreduje, sretni smo zbog njegova oporavka i sve ide u pravom smjeru”, zaključio je Olmo.