Ogroman skandal prijeti argentinskom nogometu: ‘Uključio se i FBI’

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Poznati francuski istraživački novinar Romain Molina objavio je šokantne detalje svoje višemjesečne istrage koja razotkriva duboko ukorijenjenu korupciju, pranje novca i teška zlostavljanja unutar Argentinskog nogometnog saveza (AFA).

Molina u svojem izvještaju otvoreno optužuje i Međunarodnu nogometnu federaciju (FIFA) za aktivno sudjelovanje u prikrivanju kriminalnih radnji, piše Daily Sports.

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Na svojim je društvenim mrežama Molina kratko i izravno sažeo litaniju skandala koji potresaju argentinski nogomet:

“Zlostavljanje maloljetnika, pranje novca, pronevjera, krivotvorenje i uporaba krivotvorina: Argentinski nogometni savez prolazi kroz niz skandala i istraga (osobito od strane FBI-a), ali je bio pokrivan i zaštićen od strane…”

Jedan od najmračnijih dijelova Molinine istrage odnosi se na Diega Guaccija, trenera ženske U-16 i U-17 reprezentacije Argentine. Guacci je godinama provodio sustavno psihološko i seksualno zlostavljanje mladih nogometašica, zahtijevajući od njih intimne fotografije i otvoreno im prijeteći silovanjem.

Prema navodima iz istrage, vrh AFA-e bio je u potpunosti upoznat s njegovim ponašanjem, ali je odlučio namjerno okrenuti glavu. Kada su žrtve preko svog sindikata zatražile pomoć od FIFA-ina Etičkog odbora, inzistirajući na potpunoj anonimnosti zbog vlastite sigurnosti, FIFA je slučaj hladnokrvno odbacila navodeći “nedostatak dokaza”. Što je još gore, FIFA je cinično proslijedila i otkrila imena svih žrtava javnosti, čime su njihove karijere i životi uništeni, dok optuženi trener do danas radi na istoj poziciji bez ikakvih sankcija.

Drugi krak istrage bavi se golemim financijskim malverzacijama. Samo devet dana prije nego što će Argentina osvojiti naslov svjetskog prvaka 2022. godine, vodstvo AFA-e prepisalo je sva svoja ekskluzivna međunarodna komercijalna prava tvrtki pod nazivom “Tour Prenter” sa sjedištem u Miamiju.

Tu je tvrtku samo tri i pol mjeseca ranije osnovao argentinski političar i kazališni producent Faroni, osoba koja nikada u životu nije radila u nogometu. Toj je tvrtki dodijeljena neviđena provizija od čak 30% na sve prihode nacionalne reprezentacije.

Kao rezultat tog ugovora, milijuni dolara od nagradnih fondova FIFA-e (42 milijuna dolara) i CONMEBOL-a (10 milijuna dolara), kao i goleme sponzorske isplate nakon osvajanja Mundijala, potpuno su zaobišli službene račune AFA-e. Novac je otišao izravno na račune tvrtke Tour Prenter u SAD-u, odakle je dalje distribuiran na desetke fiktivnih (shell) kompanija otvorenih u američkim saveznim državama Delaware i Wyoming, kao i u offshore zonama na Djevičanskim otocima.

Neke od tih tvrtki nominalno su bile u vlasništvu potpuno običnih građana s velikim dugovima, koji su preko noći na svoje račune počeli primati uplate od 10 do 14 milijuna dolara. Ukradeni novac potom se trošio na luksuzne nekretnine u Miamiju (uključujući vile vrijedne 12 milijuna dolara), letove najskupljim privatnim zrakoplovima Gulfstream 400, jahte u Monaku, pa čak i na kupnju talijanskog nogometnog kluba Perugia kroz zamršenu mrežu paravan-vlasnika.

Molina u svojem izvještaju napominje kako se u Argentini provodi brutalna cenzura nad svima koji pokušaju istražiti ove mutne poslove. Novinari, insideri i zviždači koji nastoje razotkriti ove financijske i kriminalne sheme suočavaju se s ozbiljnim prijetnjama po život, organiziranim internetskim nasiljem i trenutačnim ukidanjem svih novinarskih akreditacija za utakmice. Zbog visokog stupnja opasnosti, pojedini istraživački novinari prisiljeni su kretati se isključivo uz pratnju osobnog naoružanog osiguranja.