Oglasio se Infantino: ‘Redovito razgovaram s Trumpom, ali FIFA-ina pravosudna tijela su neovisna’

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

FIFA je u nedjelju navečer donijela odluku koja je izazvala mnoštvo reakcija u svijetu nogometa. Krovna nogometna organizacija je, nakon molbe Bijele kuće, poništila crveni karton Folarinu Balogunu koji je zaradio u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Tako je napadaču Sjedinjenih Američkih Država dopušteno igrati protiv Belgije u osmini finala Mundijala. Brojne reakcije stigle su nakon toga, a sada se oglasio i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Vidio sam javne komentare u vezi s odlukom neovisnog FIFA-inog Disciplinskog odbora o suspenziji Folarina Baloguna i želio bih ponovno naglasiti temeljno načelo FIFA-inog upravljanja.

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FIFA-ina pravosudna tijela su neovisna. Djeluju autonomno, primjenjuju FIFA-in Disciplinski pravilnik i odlučuju o predmetima na temelju važećih propisa i konkretnih činjenica svakog slučaja. Njihova neovisnost ključna je za vjerodostojnost i integritet nogometa te se ona uvijek mora poštovati.

Da, redovito razgovaram o pitanjima vezanima uz Svjetsko prvenstvo s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, a u vezi s ovim slučajem primio sam poziv predsjednika Donalda Trumpa, kao što primam pozive šefova država, državnih dužnosnika, nogometnih dionika i poslovnih čelnika iz cijelog svijeta o mnogim različitim temama. Tijekom našeg razgovora objasnio sam da je u tijeku pravni postupak koji vode FIFA-ina neovisna pravosudna tijela te da će o predmetu u odgovarajuće vrijeme odlučiti nadležna tijela. Tako funkcionira FIFA-in sustav i to je načelo kojeg ću se uvijek pridržavati.

Odluke FIFA-inog Disciplinskog odbora pročitam kada budu donesene. Ponekad me iznenade. Ponekad se s njima slažem, a ponekad ne.

Ono što uvijek činim jest da poštujem te odluke i autonomiju tijela koja ih donose. To sviđa li nam se neka odluka osobno ili ne potpuno je nevažno. Poštovanje neovisnih institucija i vladavine prava ono je što u svakom trenutku štiti integritet naših natjecanja i vjerodostojnost FIFA-e.”