Oglasio se i Blatter: ‘Crveni kartoni ne poništavaju se političkim telefonskim pozivima’

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Nakon žestokih reakcija iz Belgije, Engleske i Njemačke, sada se oglasio i bivši predsjednik Fife, Sepp Blatter.

Balogun je dobio crveni karton u utakmici SAD-a protiv Bosne i Hercegovine i trebao je propustiti osminu finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije. Ali je Fifa onda njegovu kaznu od jedne utakmice suspendirala na godinu dana, pa američki napadač ipak ima pravo nastupa.

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Blatter se oglasio preko X-a.

“Crveni kartoni ne poništavaju se političkim telefonskim pozivima. Poništavaju se pravilima, dokazima i neovisnim tijelima. Ako se američki predsjednik uključuje kod predsjednika Fife, a igrač iznenada bude oslobođen prije utakmice nokaut faze Svjetskog prvenstva, pitanje je neizbježno: Quo vadis (kamo ideš, op.a.), Fifa?”, napisao je Blatter.

Zatim je dodao rečenicu koja najbolje sažima njegovu kritiku: “Nogomet nikada ne smije postati igralište za političku moć”, poručio je bivši predsjednik Fife.