Oglasio se bivši predsjednik FIFA-e: ‘Nikad ne smijemo kompromitirati univerzalnost nogometa’

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x2025xEurasiaxSportxImagesx jp-en-EuSpIm-ELY_Blatter_Platini_25mar2025_ZU020 via Guliver Image

Svjetsko prvenstvo 2026. počelo je u četvrtak te su se već odigrale četiri utakmice. Susreti su uglavnom prošli bez incidenata, no ono što je prethodilo samom početku Mundijala izazvalo je pažnju cijelog svijeta.

Naime, prije početka brojnim ljudima odbijene su vize za ulazak u Sjedinjene Američke Države, a među njima bio je i najbolji afrički sudac Omar Abdulkadir Artan. Somalijca su vlasti SAD-a deportirali zbog navodnih veza s terorističkim organizacijama. Artan je potom u svojoj zemlji dočekan kao heroj, a UEFA ga je nagradila dodjelom utakmice europskog Superkupa između PSG-a i Aston Ville.

Povodom te situacije oglasio se i bivši predsjednik FIFA-e Joseph Blatter koji je bio kontroverzan zbog navodnog primanja mita, ali je oslobođen optužbi u ožujku 2025. godine. On je na svojim društvenim mrežama napisao:

“Svjetsko prvenstvo mora garantirati dva osnovna principa: sigurnost zemlje i osiguran ulazak svih reprezentacija, službenika i sudaca. Slučaj Omara Artana iz Somalije je protivan tim principima. FIFA nikad ne smije kompromitirati univerzalnost nogometa”, zaključio je Blatter.