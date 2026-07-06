Oglasila se i Uefa oko ‘slučaja Balogun’: ‘U nevjerici smo, neshvatljiva i neopravdana odluka’

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Manuel Blondeau AOP.Press via Guliver

Oko ukidanja suspenzije Folarinu Balogunu oglasila se i Uefa.

Priopćenje Uefe prenosimo u cijelosti:

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“Jučerašnja odluka da se na uvjetno razdoblje od godinu dana odgodi provođenje automatske suspenzije od jedne utakmice, nakon crvenog kartona dodijeljenog igraču Folarinu Balogunu, prešla je crvenu liniju.

Nogomet se, kao i svaki drugi sport, oslanja na pravila koja su temelj za pošteno, iskreno i transparentno natjecanje. Ponekad su pravila podložna tumačenju. U ovom slučaju nisu. Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice nakon crvenog kartona nije diskrecijska opcija i ne zahtijeva odluku nadležnog tijela da bi stupila na snagu. To je načelo ugrađeno u pravilnike koje ne može biti podložno iznimkama, a kamoli usred turnira u kojem su se brojni drugi igrači našli u istoj situaciji i uredno odslužili svoju suspenziju.

Kada čuvari pravila više ne jamče njihovu izvjesnost, u pitanje se dovodi integritet igre i narušava se vjerodostojnost natjecanja. Jednako tako, takva odluka stvara presedan na tekućem turniru, gdje će slične situacije sada zahtijevati jednak tretman, na štetu samog natjecanja.

Nogomet je najomiljeniji sport na svijetu zato što je to prekrasna igra, a povjerenje uživa jer se svugdje igra po istim pravilima. Turnir nikada nije izolirana cjelina za sebe, a ako je riječ o Svjetskom prvenstvu, ono ima moć pokrenuti pozitivne ili negativne posljedice za igru u cjelini.

Izražavamo nevjericu zbog ovakve odluke bez presedana, koja je neshvatljiva i neopravdana.”