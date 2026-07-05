Odveo ih je na prvo Svjetsko prvenstvo u povijesti, a sada su ga potjerali nakon ispadanja iz skupine

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Jordanski nogometni savez (JFA) okončao je suradnju s dosadašnjim izbornikom Jamalom Sellamijem nakon što je reprezentacija svoj debitantski nastup na svjetskim prvenstvima prošlog mjeseca okončala s tri poraza.

“Kada tvoje putovanje s jordanskom reprezentacijom dolazi do kraja, zahvaljujemo ti na trudu i izvanrednoj posvećenosti kao i na doprinosu u dosezanju povijesnog rezultata kao što je plasman na Svjetsko prvenstvo”, objavio je predsjednik JFA, princ Ali bin Al Hussein.

Sellami je postao jordanski izbornik u lipnju 2024. godine te je svojim uspjesima ovaj rođeni Marokanac zadobio i jordansko državljanstvo.

Na SP je Jordan igrao u skupini s Argentinom, Alžirom i Austrijom te je u tri poraza imao gol-razliku 3:8.