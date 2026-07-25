Odbačena je prijava protiv Infantina: ‘Nije u našoj nadležnosti’

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Gian Ehrenzeller/Keystone via AP via Guliver Images

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) priopćio je da neće pokrenuti istragu protiv predsjednika Fife Giannija Infantina, ocijenivši da prijava protiv njega nije u nadležnosti Etičkog povjerenstva te organizacije.

Organizacija za zaštitu ljudskih prava ‘FairSquare‘ podnijela je prijavu tvrdeći da je Infantino prekršio Olimpijsku povelju jer nije poštovao načelo političke neutralnosti iskazujući podršku predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu.

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Povod za prijavu bio je Trumpov javni navod da je tijekom Svjetskog prvenstva nazvao Infantina i zatražio da preispita crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu.

Napadač SAD-a trebao je propustiti meč osmine finala protiv Belgije zbog isključenja u pobjedi nad Bosnom i Hercegovinom (2:0), ali je njegova automatska suspenzija od jedne utakmice naknadno odgođena na 12 mjeseci, bez detaljnog obrazloženja.

Balogun je potom nastupio protiv Belgije, koja je slavila 4:1.

Infantino je član MOO-a od 2020. godine, a Olimpijska povelja propisuje da članovi Odbora ne smiju prihvaćati instrukcije vlada ili drugih strana koje bi mogle utjecati na njihovu neovisnost u odlučivanju.

Iz MOO-a su, međutim, poručili da se prijava odnosi na upravljanje Fifom i njezine odnose s državnim institucijama, kao i na primjenu nogometnih pravila, što ne spada pod Etički kodeks MOO-a.

Ova odluka donesena je dan nakon što je objavljeno da Nogometni savez Norveške razmatra podnošenje službene prijave Etičkom povjerenstvu Fife zbog odluke da suspendira Balogunovu automatsku kaznu.

Predsjednica norveškog saveza Lise Klaveness izjavila je da je Savez s “velikom zabrinutošću“ reagirao na cijeli slučaj i da će konačna odluka o podnošenju prijave biti donesena na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora.

Norveški savez je prethodno već uputio žalbu Fifi zbog odluke da prvu Fifa Nagradu za mir dodijeli predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu.