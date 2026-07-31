Obala Bjelokosti smijenila izbornika unatoč povijesnom uspjehu na Svjetskom prvenstvu

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(AP Photo/Matt Slocum) via Guliver Image

Emerse Fae nije više izbornik reprezentacije Obale Bjelokosti s obzirom da mu nije produžen ugovor, objavio je tamošnji Nogometni savez (FIF).

“Ugovor Emersea Faea istekao je 31. srpnja i neće biti obnovljen”, objavio je FIF te se zahvalio dosadašnjem izborniku na napretku kojega je ostvario s reprezentacijom tijekom dvije i pol godine provedene na toj dužnosti.

Fae je na klupu “slonova” stigao u siječnju 2024. godine tijekom Afričkog prvenstva kojemu je Obala Bjeloksti bila domaćin i to nakon teškog 4:0 poraza od Ekvatorijalne Gvineje nakon kojeg se činilo kako neće proći skupinu. No, slučajem sretnih okolnosti poklopili su se ostali rezultati pa je Obala Bjelokosti prošla u osminu finala kao četvrta najbolja trećeplasirana reprezentacija iz skupina, a onda je pod Faeovim vodstvom osvojila naslov kontinentalnog prvaka svladavši u finalu Nigeriju s 2:1.

Uslijedio je uspješan hod kroz kvalifikacije za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo na kojem je Obala Bjelokosti prvi put prošla skupinu te izgubila u šesnaestini finala od Norveške s 2:1.