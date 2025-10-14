Obala Bjelokosti bez primljenog gola u 10 utakmica izborila Svjetsko prvenstvo nakon 12 godina ‘suše’

Podijeli :

U posljednjem kolu afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u skupini F je Obala Bjelokosti svladala Keniju s 3:0. Tako su Bjelokošćani nakon 10 utakmica došli do 26 bodova što im je bilo dovoljno za vrh skupine i plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Obalu Bjelokosti je u vodstvo doveo Franck Kessie u sedmoj minuti da bi na 2:0 povećao Yan Diomande u 54. minuti. Do kraja susreta mrežu je još zatresao Amad Diallo te su Bjelokošćani došli do pobjede od 3:0 koja im je značila prolaz na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nije bilo jednostavno za Obalu Bjelokosti jer ih je Gabon dobro pritisnuo, no na kraju je uz odličan napad Bjelokošćana svoj posao napravila i obrana koja u 10 utakmica nije nijednom dopustila da njihov vratar primi pogodak. Tako je Obala Bjelokosti s 25:0 gol-razlikom osvojila svoju skupinu i izborila plasman na SP prvi put nakon 2014. godine.

