Novo proširenje u najavi: FIFA želi SP sa 64 reprezentacije!

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Krovna organizacija svjetskog nogometa – FIFA – razmatra novo proširenje Svjetskog prvenstva. Postoji mogućnost da ćemo na Svjetskom prvenstvu 2030. gledati čak 64 reprezentacije.

Prema navodima izvora „Olea“, FIFA će podržati prijedlog Južnoameričke nogometne konfederacije (CONMEBOL) da se broj sudionika na turniru poveća na rekordni broj.

U tom slučaju, natjecanje bi bilo organizirano u 16 skupina, pri čemu bi svaka skupina imala po četiri momčadi.

Dvije najbolje plasirane ekipe iz svake skupine plasirale bi se u nokaut fazu.

Utakmice Svjetskog prvenstva 2030. godine bit će odigrane u Španjolskoj, Portugalu, Maroku, Argentini, Paragvaju i Urugvaju.

Tri utakmice grupne faze igrale bi se u potpunosti u južnoameričkim zemljama, dok bi se ostatak turnira igrao u Europi i Africi.

FIFA je ranije već povećala broj sudionika na turniru – s 32 na 48 momčadi. Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će prvo u povijesti s 48 reprezentacija.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine održat će se u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, dok će domaćin 2034. biti Katar.