Novinar ostao šokiran uvjetima na SP-u: ‘Kako bismo ovako trebali raditi?!’

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walid ibrahim JNA Press via Nexpher Images via Guliver

U prvom kolu skupine B na Svjetskom prvenstvu, reprezentacije Maroka i Brazila sinoć su podijelile bodove odigravši 1:1.

Marokanci su došli u vodstvo u 21. minuti golom raspoloženog Saibarija, dok je izjednačenje i konačan rezultat Brazilu donio Vinicius Junior u 32. minuti.

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Susret na stadionu u New Jerseyju privukao je 80.663 gledatelja, a među njima je bio i velik broj predstavnika medija.

Jedan od prisutnih, nigerijsko-britanski izvjestitelj Osasu Obayiuwana, ostao je zatečen uvjetima na svom radnom mjestu. Unatoč tome što je posjedovao regularnu novinarsku akreditaciju, smješten je na običnu tribinu gdje nije imao na raspolaganju stol niti osnovne radne uvjete.

“Kako bi svi novinari sa slike, uključujući i mene, trebali raditi bez stolova? Ili FIFA jednostavno nije bila svjesna da nema dovoljno mjesta za sve novinare?”, napisao je na X-u.