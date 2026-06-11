Novi veliki udarac za Japan: Za Svjetsko prvenstvo im otpao već drugi kapetan reprezentacije

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(AP Photo/Eugene Hoshiko) via Guliver Image

Nakon što se Kaoru Mitoma, zvijezda Brightona, i Takumi Minamino, kapetan reprezentacije, dogodio im se još jedan peh.

Nekoliko sati uoči početka Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, s popisa reprezentacije otpao je Wataru Endo. Zadnji vezni Japana je u izostanku Minamina postao kapetan momčadi koju vodi Hajime Moriyasu pa je ovo novi veliki udarac za Japance.

Endo je za Japan odigrao 73 utakmice te je u njima zabio četiri gola. Pokazao se kao ključan igrač u redovima azijske reprezentacije. On je 2023. godine njemački Stuttgart zamijenio Liverpoolom s kojim je u sezoni 2024./2025. osvojio i naslov Premier lige.

Njegovo mjesto na Svjetskom prvenstvu zauzet će Shuto Machino koji igra za Borussiju Monchengladbach.

Japan će na Mundijalu igrati u skupini F s Nizozemskom, Tunisom i Švedskom.