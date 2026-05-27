Novi udarac za BiH pred SP: Barbarezu se ozlijedio jedan od ključnih igrača

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za predstojeće prijateljske utakmice i nastup na Svjetskom prvenstvu 2026., no stručni stožer trenutačno ne može računati na Ivana Šunjića u punom trenažnom procesu.

Vezni nogometaš Zmajeva ima problema s ozljedom mišića, zbog čega trenutačno radi po posebnom režimu, dok će njegovo stanje u idućim danima biti pod stalnim nadzorom medicinskog tima reprezentacije.

Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine oglasili su se kratkim priopćenjem:

“Ivan Šunjić zbog ozljede muskulature trenutačno nije u trenažnom procesu „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Medicinski tim naše reprezentacije pratit će njegovo stanje i daljnji oporavak u idućim danima.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine nastavljaju pripreme za predstojeće prijateljske utakmice i nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026.“