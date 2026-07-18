Novi rekord i histerija! Pogledajte koju cijenu su postigle ulaznice za finale Svjetskog prvenstva!

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Kada je FIFA prvi put pustila u prodaju ulaznice za finale Svjetskog prvenstva 2026., cifre su izazvale golem bijes navijača.

Početne cijene za gornje tribine iznosile su 4.210 dolara, dok je sve bliže terenu skakalo na 6.730 dolara. U mjesecima koji su uslijedili, FIFA je najskuplju kategoriju podigla na nevjerojatnih 10.990 dolara.

No, na pragu nedjeljnog spektakla na MetLife stadionu u New Jerseyju, jasno je da su te početne cijene bile zapravo ‘bagatela’ u usporedbi s onim što se trenutno događa na crnom tržištu.

Okršaj Argentine i Španjolske službeno je na putu da postane najskuplji sportski događaj ikada. Kako navodi The Athletic, prosječna cijena ulaznice za finale na preprodajnoj platformi SeatGeek trenutno iznosi nevjerojatnih 12.751 dolar. Time je srušen apsolutni rekord koji je držao Super Bowl iz 2024. godine (10.540 dolara). Iza nogometa ostala je i nedavna ludnica oko treće utakmice NBA finala između New York Knicksa i San Antonio Spursa, gdje se prosječna cijena zaustavila na 9.033 dolara.

Što točno dobivate za svoj novac?

Ono što rušenje ovog rekorda čini još impresivnijim je sam kapacitet stadiona. Keith Pagello, analitičar s portala TicketData.com, objasnio je zašto su ove brojke zapravo anomalija: ‘Kapacitet MetLife stadiona od preko 80.000 mjesta daleko nadmašuje 61 tisuću na Super Bowlu ili 19 tisuća u Madison Square Gardenu. To ovu cijenu čini još impresivnijom’.

A što se nudi na tržištu 70 sati prije početka? Na službenoj FIFA-inoj platformi za preprodaju, najjeftinija ulaznica iznosila je 8.280 dolara. Za taj novac dobit ćete mjesto u trećem redu odozgo, u samom kutu gornjeg prstena stadiona. Tko želi spustiti pogled bliže travnjaku u elitnu Kategoriju 1, morat će izbrojati minimalno 11 do 12 tisuća dolara. Na StubHubu se, primjerice, dvije ulaznice u 39. redu iza jednog od golova prodaju za 10.803 dolara po komadu.

Luda vožnja cijena i ‘faktor Messi‘

Zanimljivo je pratiti kako su cijene divljale. Od prosinca pa sve do svibnja najjeftinija se ulaznica vrtjela između osam i devet tisuća dolara. Uzbuđenje je doseglo vrhunac oko 23. lipnja kada je ‘ulazna’ cijena skočila na 12.000, da bi se početkom ovog tjedna nakratko stropoštala ispod 6.700 dolara. No, čim je Argentina u dramatičnom polufinalu izbacila Englesku, cijene su ponovno odletjele u nebo.

Očekivanje da će ovo vjerojatno biti posljednji ples Lionela Messija na svjetskim prvenstvima stvorilo je nezapamćenu paniku, iako stručnjaci tvrde da je potražnja bila globalno nevjerojatna i prije nego što se znao sastav finala. ‘Ovo je odraz toga koliko je ovaj trenutak rijedak i globalan’, poručio je Chris Leyden iz SeatGeeka.

Povijest pamti samo jedan sličan ekstrem. Uoči Super Bowla 2015. godine (Patriotsi protiv Seahawksa) cijene su u satima prije početka probile 11.000 dolara, no analitičari ističu da je to bila posljedica prevare – preprodavači su tada na slijepo prodavali ulaznice koje fizički nisu ni posjedovali, što je dovelo do potpunog sloma tržišta. Ovo danas je, s druge strane, čista, organska potražnja.

Iako su se mnogi žalili da obični navijači više nemaju pristup, brojevi govore drugačije. Nedjeljno finale bit će rasprodano do posljednjeg mjesta, a tko nema desetak tisuća dolara viška, pridružit će se očekivanoj brojci od preko milijardu ljudi koji će ovaj povijesni meč pratiti pred malim ekranima.