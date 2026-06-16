Novi problemi s vizama: Ponajbolji igrač Irana više ne može u SAD!

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Izbornik Amir Ghalenoei i kapetan Mehdi Taremi već su javno kritizirali takve uvjete, tvrdeći da Iran zbog viznih i logističkih ograničenja nije u ravnopravnom položaju u odnosu na ostale sudionike Svjetskog prvenstva.

Iranski reprezentativac Mehdi Torabi mogao bi propustiti nastavak Svjetskog prvenstva zbog problema s američkom vizom. Prema iranskim medijima, 31-godišnji krilni napadač dobio je vizu samo za jedan ulazak u SAD, koja je iskorištena prilikom dolaska na utakmicu protiv Novog Zelanda (2:2) u Los Angelesu.

Budući da se iranska reprezentacija nakon susreta vratila u svoju bazu u meksičkoj Tijuani, Torabi trenutačno ne može ponovno ući u SAD bez nove vize. Iranski nogometni savez pokušava riješiti situaciju kako bi igrač ostao na raspolaganju izborniku za nastavak natjecanja.

Ovaj slučaj samo je dio šireg problema s kojim se suočava iranska delegacija. Zbog političkih napetosti između Irana i SAD-a dio članova stožera nije dobio dozvolu ulaska u zemlju, a reprezentacija je prisiljena boraviti u Meksiku i putovati na utakmice.

Izbornik Amir Ghalenoei i kapetan Mehdi Taremi već su javno kritizirali takve uvjete, tvrdeći da Iran zbog viznih i logističkih ograničenja nije u ravnopravnom položaju u odnosu na ostale sudionike Svjetskog prvenstva.