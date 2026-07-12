Norvežani su ispunili obećanje: Hit oklada dobila svoj epilog

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AP Photo/Seth Wenig via Guliver Image

Jedna od najljepših priča sa Svjetskog prvenstva dobila je svoj epilog. Nakon pobjede Engleske nad Norveškom (2:1) u četvrtfinalu SP-a, norveška aviokompanija Norwegian Air ispunila je obećanje dano u prijateljskoj okladi s British Airwaysom.

Dvije su aviokompanije uoči utakmice postigle simpatičan dogovor – poražena strana će na jedan dan promijeniti svoj logo na Instagramu i postaviti logo rivala. Oklada je vrlo brzo postala viralna, a u priču su se uključile i brojne druge svjetske aviokompanije.

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Nakon što je Engleska izborila plasman u polufinale, Norwegian Air nije oklijevao ispuniti obećanje. Profilna fotografija na Instagramu zamijenjena je logom British Airwaysa, a uz to je objavljena i emotivna poruka.

“Iako je turnir za nas završen, ova prijateljska oklada zauvijek će ostati u našim srcima. Želimo Engleskoj i British Airwaysu puno sreće u polufinalu i iskreno se nadamo da ćete uspjeti vratiti nogomet kući.“

Ovim potezom Norvežani su još jednom pokazali sportski duh, a njihova je reakcija izazvala brojne pozitivne komentare na društvenim mrežama.

Engleska će se u polufinalu sastati sa reprezentacijom Argentine.