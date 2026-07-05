Norveški sudac koji je Hrvatsku ‘izbacio’ sa SP-a ostaje na Mundijalu, evo gdje je delegiran

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Leonardo Ramirez via Guliver Image

U susretu Hrvatske i Portugala glavnu riječ vodila je tehnologija. U 104. minuti utakmice šesnaestine finala Joško Gvardiol zatresao je mrežu za 2:2, što je izazvalo veliko slavlje hrvatskih igrača i navijača. Međutim, norveški sudac Espen Eskas nakon poziva iz VAR sobe pregledao je snimku i poništio pogodak zbog zaleđa Marija Pašalića.

Odluka je donesena zahvaljujući senzoru u lopti, koji je registrirao da je Igor Matanović dodirnuo loptu prije nego što je ona stigla do Marija Pašalića, a hrvatski reprezentativac u tom se trenutku nalazio u nedozvoljenoj poziciji.

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Nakon te utakmice Espen Eskas je postao jedna od najkritiziranijih osoba među hrvatskim navijačima. Ubrzo su se pojavile informacije da ga je FIFA-in šef sudaca Pierluigi Collina udaljio s turnira. Dio javnosti smatrao je da je razlog njegova izvedba na utakmici Hrvatske i Portugala, dok su drugi vjerovali da je riječ o redovnom smanjenju broja sudaca kako natjecanje odmiče.

Ipak, FIFA je u nedjelju otklonila sve dvojbe. Objavljeno je da će 38-godišnji Norvežanin biti četvrti sudac na utakmici osmine finala između Argentine i Egipta, koja je na rasporedu u utorak.

Glavni sudac tog susreta bit će Francuz François Letexier, kojem će pomagati sunarodnjaci Cyril Mugnier i Mehdi Rahmouni. Za Letexiera će to biti treća utakmica na ovom Svjetskom prvenstvu, što potvrđuje veliko povjerenje koje uživa kod organizatora.

Iako Eskas neće dijeliti pravdu kao glavni sudac, njegovo imenovanje za četvrtog suca jasno pokazuje da nije napustio turnir. Time su opovrgnute glasine koje su se pojavile nakon eliminacije Hrvatske, a norveški arbitar nastavlja obnašati dužnosti na Svjetskom prvenstvu.