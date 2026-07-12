Norveški izbornik: Lopta je pala ravno s neba i promijenila smjer… Fifa: Nema dokaza o dodiru

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Izbornik norveške nogometne reprezentacije Stale Solbakken na konferenciji za medije nakon 1:2 poraza od Engleske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva rekao je kako je uvjeren da je prije prvog engleskog gola lopta udarila u kabel koji drži kameru iako iz Fife tvrde kako ćip u lopti nije registrirao nikakav dodir.

Sporna situacija dogodila se u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena kada je norveški vratar Orjan Nyland ispucao loptu koja je na sredini terena stigla do engleskog veznjaka Eliota Andersona koji je započeo akciju koja je rezultirala pogotkom Judea Bellinghama za 1:1.

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Solbakken je u poluvremenu sucu utakmice Clementu Turpinu ukazao na kabel koji pridržava mobilnu kameru iznad travnjaka, ali dobio je odgovor kako sudac nije vidio dodir lopte i kabla, a nije se oglasio niti VAR.

“Lopta je pala ravno s neba tako da je sigurno promijenila smjer. To je dovelo do nesporazuma kod mojih igrača u lošem trenutku. No, mi smo sada nemoćni. Ne vjerujem kako će se utakmica ponavljati. Tako je kako je”, kazao je Solbakken.

Fifa je pak objavila putem društvenih mreža kako “nema dokaza da je lopta dotaknula žicu iznad terena i promijenila smjer”.

“Prije gola Engleske u 45+2. minuti protiv Norveške senzor u lopti nije pokazao dodir u ‘srcu lopte’ dok je bila u zraku”, objavila je Fifa.

“Ja nisam vidio da je lopta promijenila smjer, ali moji igrači i stožer jesu uključujući Orjana i igrača koji je trebao prihvatiti loptu. No, ako nije bilo zvuka ili ako nije bilo ničega u čipu, što možete reći protiv toga?”, dodao je Solbakken koji ipak ne želi za poraz svoje momčadi okriviti tu situaciju:

“Iskreno se nadam kako možemo razmišljati o drugim stvarima. Ova situacija ne bi trebala biti glavna priča o našoj momčadi.”