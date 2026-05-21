Norveška objavila popis za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi

Norway v Moldova, 2026 World Cup qualification, Oslo, Norway Oslo, Norway. 09th, September 2025. The starting-11 of Norway seen for the 2026 World Cup qualification match between Norway and Moldova at Ullevaal Stadion in Oslo.

Ståle Solbakken objavio je konačan popis od 26 igrača koji će predstavljati Norvešku na predstojećem Svjetskom prvenstvu. Time je potvrđen povratak Norvežana na najveću svjetsku nogometnu pozornicu nakon čak 28 godina izbivanja. Njihov posljednji nastup na svjetskim prvenstvima bio je 1998. u Francuskoj, kada su natjecanje završili u osmini finala.

Norveška reprezentacija, predvođena Erlingom Haalandom, pokušat će ostvariti najbolji rezultat u svojoj povijesti na svjetskim prvenstvima. Napadač Manchester Cityja iza sebe ima nešto slabiju klupsku sezonu u odnosu na prethodne godine, ali je ponovno pokazao iznimnu efikasnost i status jednog od najboljih golgetera svijeta.

Veliku pažnju tijekom turnira privući će i mogući ogled Haalanda i Kyliana Mbappéa, što će dodatno rasplamsati rasprave o tome tko je trenutno najbolji napadač svijeta. Uz Haalanda, važnu ulogu u reprezentaciji imat će i kapetan Arsenala. Martina Ødegaarda.

Norveška na prvenstvo dolazi s vrlo talentiranom generacijom u kojoj se izdvajaju igrači poput Alexandera Sørlotha, Jensa Pettera Haugea, Antonija Nuse, Oscara Bobba, Andreasa Schjelderupa i Patricka Berga. Reprezentacija će igrati u skupini I zajedno s Francuskom, Senegalom i Irakom.

Popis Norveške za Svjetsko prvenstvo

Vratari: Ørjan Haskjold Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburg), Egil Selvik (Watford)

Braniči: Kristoffer Ajer (Brentford), David Møller Wolfe (Wolverhampton), Leo Østigård (Genoa), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Marcus Pedersen (Torino), Torbjørn Heggem (Bologna), Sondre Langås (Derby County), Henrik Falchener (Viking), Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Vezni igrači: Morten Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Ødegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt)