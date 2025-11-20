Nogometašima BiH jako težak put do SP-a

Izvučeni su parovi dodatnih kvalifikacija za nogometni SP 2026.
Održan je ždrijeb dodatnih kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u FIFA-inom sjedištu u Zurichu. Dodatne kvalifikacije igraju se u ožujku 2026. godine bez uzvrata, na samo jednu utakmicu. Europa će kroz doigravanje dobiti još četiri sudionika Svjetskog prvenstva, a reprezentacije su bile smještene u četiri jakosne skupine.
Parovi polufinala:
Italija/Sjeverna Irska – Wales/Bosna i Hercegovina
Ukrajina/Švedska – Poljska/Albanija
Turska/Rumunjska – Slovačka/Kosovo
Danska/Sjeverna Makedonija – Češka/Irska
Interkontinentalne kvalifikacije
Parovi polufinala:
Nova Kaledonija – Jamajka
Bolivija – Surinam
Parovi finala:
DR Kongo – Jamajka/Nova Kaledonija
Irak – Bolivija/Surinam
Kako izgleda baraž?
Format europskih dodatnih kvalifikacija takav je da se križa prva skupina s četvrtom, a druga s trećom. Tako se stvaraju četiri kostura, a pobjednik svakog izborit će nastup na Svjetskom prvenstvu. Reprezentacije iz prve jakosne skupine ugostit će u polufinalu nacionalne momčadi iz četvrtog šešira, dok će reprezentacije iz druge skupine igrati kod kuće protiv reprezentacija iz trećeg šešira.
