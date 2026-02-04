Njemački nogometni savez protiv bojkota Svjetskog prvenstva

Podijeli :

(AP Photo/Bruna Prado) via Guliver Image

Njemačka vlada smatra kako bojkot Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama "nije pravi način" izražavanja neslaganja s politikom Donalda Trumpa.

“Politički sporovi trebaju se voditi na političkom frontu, a sport bi trebao ostati sport,” rekao je glasnogovornik njemačke vlade Steffen Meyer, tijekom redovite konferencije za novinare.

Berlin ne “podržava” ovu opciju jer se “sport ne bi trebao koristiti kao politički alat”, dodala je ministrica sporta Christiane Schenderlein za Suddeutsche Zeitung, ističući da se Svjetsko prvenstvo osim u SAD, održava i u Kanadi i Meksiku.

Protiv bojkota je i Njemački nogometni savez (DFB).

“Vjerujemo u snagu povezivanja sporta. Naš cilj je da tu pozitivnu snagu iskoristimo, a ne da je spriječimo,” objavio je DFB.

Njemačka reprezentacija koja je četiri puta bila svjetski prvak, propustila je samo dva od 22 do sada organizirana Svjetskog prvenstva. “Elfa” nije bilo na prvom SP-u 1930. godine, te 1950. zbog zabrane nastupa. Nijemci su izborili plasman i na skorašnje SP.

Prema pisanju njemačkog časopisa Spiegel, nekoliko ljevičarskih zastupnika u Europskom parlamentu pisalo je Europskoj nogometnoj federaciji (UEFA), tražeći da razmotri moguće sankcije, uključujući bojkot, zbog “političkih mjera” i “retorike” nedavno uočenih na američkoj strani.

Bivši predsjednik FIFA-e Joseph Blatter, također je podržao bojkot Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama zbog ponašanja predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije, kako kod kuće tako i u inozemstvu.

Nedavno je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino izrazio svoje opće protivljenje bojkotima, za koje je rekao da “samo doprinose većoj mržnji”.

Svjetsko nogometno prvenstvo na rasporedu je od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD, Kanadi i Meksiku. Nastupit će 48 reprezentacija među kojima i Hrvatska.