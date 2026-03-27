Njemačke legende u čudu nakon što je Sane pozvan u reprezentaciju: ‘Drugoligaški igrač’

DwixAnoraganingrum via Guliver

Velike polemike se vode o Leroyu Saneu u Njemačkoj.

Svjestka smotra sve je bliža, a o Saneu je zanimljivo mišljenje imao Mario Basler koji ga je nazvao ‘drugoligaškim igračem’ što je podiglo buru u javnosti.

Neki ga i podržavaju, Markus Babbel je u svom izlaganju za Sky Sports rekao:

“Ta je formulacija očito pretjerano polemična, ali slažem se s njim 100 posto. Problem mi predstavljaju igrači kod kojih ne znate što ćete dobiti. Za mene je jednostavno prevelik raspon između vrhunskih izvedbi i pada na amatersku razinu. Svi govore o potencijalu Leroya Sanéa, ali što mi vrijedi taj potencijal ako ga ne mogu iskoristiti? Uostalom, više nije ni standardni prvotimac u Galatasarayu.”