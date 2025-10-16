Nizozemska legenda smijenjena nakon što nije s reprezentacijom izborio SP

Podijeli :

AP Photo/Tatan Syuflana via Guliver

Nizozemski nogometni stručnjak Patrick Kluivert dobio je otkaz s mjesta izbornika reprezentacije Indonezije nakon samo devet mjeseci provedenih na toj poziciji.

Do razlaza s Kluivertom je došlo nakon dva prošlotjedna poraza od Saudijske Arabije (2:3) i Iraka (0:1) u zadnjem krugu azijske zone kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine nakon kojih je Indonezija ostala bez izgleda za plasman u SAD, Meksiko i Kanadu.

“Nakon otvorene i respektabilne rasprave, obje su se strane složile prekinuti suradnju”, objavio je Indonezijski nogometni savez.

Kluivert je imao ugovor do 2027. godine.

Indonezija nikada u svojoj povijesti nije nastupila na svjetskom prvenstvu, a uspjeh joj nije donio niti bivši napadač Ajaxa, Milana i Barcelone koji je trebao nadgledati novu momčad sastavljenu prvenstveno od igrača indonezijskog porijekla koji su rođeni u nogometno razvijenijim zemljama.