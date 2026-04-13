Ništa od Slavena Bilića na klupi Gane: Hrvatski suparnik na SP-u predstavio novog izbornika

(AP Photo/Pavel Golovkin, File) via Guliver Image

Nakon posljednje reprezentativne pauze u kojoj je Gana poražena od Austrije i Njemačke, Otto Addo je dobio otkaz na klupi "Black Starsa". Neko vrijeme pričalo se o tome da je Slaven Bilić jedan od kandidata, no bivši izbornik Hrvatske neće preuzeti klupu Gane.

Ta čast pripast će Carlosu Queirozu, portugalskom treneru koji je već vodio šest reprezentacija prije ovog preuzimanja Gane. Prvi posao bio mu je na klupi Portugala davne 1991. godine, a najviše se zadržao na klupi Irana (2011.- 2018.), a vodio ih je i na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.

Posljednji posao imao je u Omanu čiju je klupu napustio u ožujku 2026. godine. U svojoj klupskoj karijeri vrijedi spomenuti i posao u Real Madridu s kojim je osvojio Superkup 2003. godine.

Gana će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Panamom. Prvenstvo će otvoriti protiv Paname 18. lipnja, s Engleskom će igrati 23. lipnja dok će s izabranicima Zlatka Dalića snage odmjeriti 27. lipnja od 23 sata po hrvatskom vremenu.