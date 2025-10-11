Ništa od nastupa protiv Gibraltara, Vušković priključen mladoj reprezentaciji

Podijeli :

Guliver Images

Mladi branič Luka Vušković (18) priključen je hrvatskoj mladoj U-21 reprezentaciji, objavio je Hrvatski nogometni savez (HNS).

Izbornik A reprezentacije Zlatko Dalić, odlučio je u dogovoru s U-21 izbornikom Ivicom Olićem ustupiti Vuškovića kako bi pomogao U-21 reprezentaciji u jednoj od najvažnijih utakmica tekućeg kvalifikacijskog ciklusa.

Mlade Vatrene 14. listopada u Velikoj Gorici očekuje utakmica protiv Ukrajine u skupini H kvalifikacija za EURO 2027. godine.

Vušković je prvotno bio na Dalićevom popisu za utakmice protiv Češke i Gibraltara. Nakon što su Vatreni odigrali 0-0 u Pragu stigavši na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo, Dalić je procijenio kako je mladi branič Tottenhama na posudbi u HSV-u potrebniji Oliću u susretu protiv Ukrajine.

Hrvatska U21 reprezentacija je kvalifikacije otvorila odigravši 1-1 na gostovanju u Turskoj, a za tri dana će ugostiti Ukrajinu koja trenutačno vodi u skupini s četiri boda iz dvije utakmice. Identičan skor, ali uz slabiju razliku pogodaka ima Turska, slijedi Mađarska s dva bod iz dvije utakmice, te Hrvatska i Litva s po jednim bodom, no Litva ima već tri odigrane utakmice.