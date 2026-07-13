Nijemci u velikom minusu posle rane eliminacije sa SP-a

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xBahhoxKarax via Guliver

Rano ispadanje njemačke reprezentacije sa Svjetskog prvenstva 2026. ostavilo je ozbiljne posljedice ne samo na sportskom, nego i na financijskom planu.

Njemački nogometni savez (DFB) očekuje značajan proračunski manjak nakon neuspjeha na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Kako je potvrdio financijski direktor DFB-a Stefan Grunwald, savez trenutačno procjenjuje deficit od 9,4 milijuna eura, dok će konačno financijsko izvješće biti poznato tek na jesen, nakon završetka svih računovodstvenih procedura.

„Planirani deficit iznosi 9,4 milijuna eura. Konačan rezultat moći ćemo potvrditi tek nakon završetka svih financijskih obračuna. Poslovali bismo s viškom jedino da smo stigli do finala Svjetskog prvenstva“, rekao je Grunwald za njemački Kicker.

U DFB-u ističu da je proračun za Svjetsko prvenstvo bio izrađen konzervativno, uz pretpostavku da postoji mogućnost ranog ispadanja. Bonus za reprezentativce bio je predviđen tek od plasmana u osminu finala, no Njemačka je natjecanje završila već u šesnaestini finala, gdje je nakon izvođenja jedanaesteraca ispala od Paragvaja.

Međutim, procijenjeni manjak od 9,4 milijuna eura nije konačan. U taj iznos još nisu uračunati troškovi smjene izbornika Juliana Nagelsmanna, čija je suradnja s reprezentacijom završena nakon neuspjeha na Svjetskom prvenstvu.

Prema pisanju Kickera, otpremnine dosadašnjem stručnom stožeru mogle bi dosegnuti čak 6,8 milijuna eura, dok bi dodatni troškovi mogli nastati ako DFB angažira novog izbornika uz plaćanje odštete, a to bi trebao biti Jurgen Klopp.

Grunwald je naglasio da će nakon ljetne stanke biti izrađena nova financijska projekcija, koja će pokazati koliki će doista biti utjecaj promjene izbornika na poslovanje saveza.

„Proračun je postavljen tako da DFB poslovnu godinu završi uravnoteženo. Ako bude potrebno, određeni projekti mogu se prilagoditi ili smanjiti kako bi se ublažile financijske posljedice“, poručio je prvi čovjek financija Njemačkog nogometnog saveza.

Neuspjeh na Svjetskom prvenstvu tako bi mogao ostaviti dugoročne posljedice za DFB, koji će, osim sportskog oporavka, morati pronaći način i za stabilizaciju financijskog poslovanja nakon jednog od najvećih razočaranja u novijoj povijesti njemačkog nogometa.