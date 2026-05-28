Neymarova ozljeda je ozbiljnije prirode: Propušta prvu utakmicu SP-a?

(AP Photo/Andre Penner) via Guliver Image

Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi kreće 11. lipnja utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike. Bit će to prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija, a ovo natjecanje moglo bi biti i mjesto brojnih oproštaja.

U jednom od njih mogao bi sudjelovati i Neymar. On je prije 10 dana, na sveopće oduševljenje brazilske javnosti, izabran u brazilsku reprezentaciju koju vodi Carlo Ancelotti. Mnogi smatraju da je ovo “posljednji ples” brazilske “desetke” te da će nakon ovog Svjetskog prvenstva objesiti svoje reprezentativne kopačke o klin.

Međutim, postoji opcija da Neymar ne zaigra za Brazil jer su se nekoliko tjedana prije početka Svjetskog prvenstva pojavile loše vijesti. Naime, Neymarova ozljeda, koju je zadobio nedavno, ozbiljnije je prirode te mu se predviđa oporavak od dva do tri tjedna.

🚨⚠️ BREAKING: Neymar Jr suffers a new injury and will be out for 2/3 weeks, tests have confirmed. Ney will miss the friendly games before the World Cup and could miss opening game against Morocco. pic.twitter.com/MiqUtspbFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Tako bi Neymar, ako bude tri tjedna van pogona, trebao propustiti prvu utakmicu protiv Maroka (14. lipnja) te bi se trebao vratiti u drugom kolu protiv Haitija.

Osim s Marokom i Haitijem, Brazil će u skupini C igrati i protiv Škotske. Bit će to već peti okršaj na Svjetskom prvenstvu s otočkom državom te dosad nemaju nijedan poraz protiv Tartan armije.