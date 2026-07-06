Neymar objavio kraj reprezentativne karijere

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AP Photo/Frank Augstein via Guliver

Nije mnogo prošlo od bolne eliminacije Brazila sa Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a jedna od glavnih zvijezda Neymar objavio je povlačenje iz reprezentativnog nogometa.

Nogometaš Santosa na zahtjev javnosti pozvan je i poveden na Svjetsko prvenstvo. Ušao je u igru u samo dvije utakmice, protiv Škotske i Norveške, a oprašta se pogotkom protiv Norveške.

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Neymar je za seniorsku reprezentaciju Brazila debitirao 2010. Prvo Svjetsko prvenstvo igrao je na domaćem terenu. Predvodio je Selecao sa šest golova, bio drugi strijelac prvenstva, ali ekipa je zaustavljena u polufinalu. A onda, također na domaćem terenu u Rio de Janeiru 2016., donosi Brazilu prvo olimpijsko zlato. Jedini trofej koji je nedostajao ekipi.

Ipak, nije imao sreće ostvariti veći rezultat na mundijalima. Seleção je ispadao 2018. i 2022. u četvrtfinalu. Najbolji je strijelac reprezentacije Brazila s 80 golova u 130 utakmica.