Nevolje u raju, a Bernardo Silva šalje poruku: Nije na meni da određujem tko će igrati!

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Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images

Bernardo Silva (31), jedan od najpoznatijih portugalskih reprezentativaca i novo pojačanje Real Madrida, na Svjetskom prvenstvu neočekivano je ostao bez mjesta u početnoj postavi reprezentacije koju vodi Roberto Martínez. Iako je natjecanje otvorio kao član udarne jedanaestorice, već je na poluvremenu prve utakmice bio zamijenjen te je nakon toga dvoboje započinjao na klupi. Nakon Eura 2024. bio je starter u 14 od posljednjih 20 susreta za koje je dobio poziv, no sada se našao u sasvim drukčijoj situaciji.

Uoči ogleda šesnaestine finala protiv Hrvatske u Torontu, Silva nije želio komentirati odluke izbornika niti stvarati dodatne rasprave.

“Kad bih rekao da sam vezni igrač, kao što sam igrao cijelu sezonu u Cityju, išao bih protiv svoje karijere. Trener me koristi na drugim pozicijama. Spreman sam. Jasno je da se bolje snalazim na pozicijama u sredini, ali ovdje sam da pomognem”, izjavio je Bernardo.

Iako bi, kao i svaki nogometaš, radije bio među prvih jedanaest, naglašava kako poštuje odluke stručnog stožera.

“Nije na meni da govorim o trenerovim odlukama. Za to imamo izbornika, koji ima vrlo težak posao. Na nama je da damo sve od sebe, stvorimo dobru atmosferu i budemo spremni pružiti najbolji odgovor kada se ukaže prilika”, istaknuo je i dodao:

“Naravno da želim biti dio momčadi i vjerujem da mogu pomoći. Spreman sam pomoći koliko god mogu, bilo da igram pet minuta ili sam u svlačionici.”

Razlozi zbog kojih je izgubio mjesto u početnoj postavi prvenstveno su taktičke prirode i nisu izravno povezani s Joãom Félixom, koji je uskočio u sastav. Prema analizama portugalskih novinara, ključnu ulogu ima promjena u rasporedu veznog reda reprezentacije.

“Tema Bernarda Silve je složena, ali ujedno i jednostavna. Glavni razlog zašto je izgubio na važnosti je pojava Joãa Nevesa i Vitinhe, koji su sada neupitni. S njih dvojicom i Brunom Fernandesom, koji je također nedodirljiv unatoč izvedbama, popunjena su tri mjesta u veznom redu Roberta Martíneza”, analizira za Marcu Tomàs da Cunha, portugalski novinar s DAZN-a i TSF Radija.

Sličnog je mišljenja i Pedro Barata iz lista Expresso.

“Danas je on više organizator koji sudjeluje u izgradnji napada, igrajući kao središnji vezni, ali u Portugalu te pozicije pripadaju Vitinhi ili Joãu Nevesu. I dalje puno igra kao desno krilo, poziciju na kojoj je u posljednje vrijeme vrlo malo igrao u Cityju.”

Unatoč trenutačnom statusu pričuve, nije isključeno da bi se Silva mogao vratiti među prvih jedanaest u dvoboju s Hrvatskom. Martínez nije bio u potpunosti zadovoljan određenim segmentima igre svoje momčadi protiv Kolumbije te je nagovijestio mogućnost promjena u sastavu.

“Glavna je dvojba hoće li ga staviti na desno krilo ili ga ostaviti na klupi. Protiv Kolumbije mislim da je jako nedostajao igrač poput Bernarda da smiri igru, ali sada ga je vrlo teško uklopiti. Protiv Hrvatske će utakmica biti sporijeg ritma, ali nema nikakvih garancija”, zaključuje Tomàs.